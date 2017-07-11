إقرار حظر النقاب في بلجيكا - صحيفة صدى الالكترونية

ستوكهولم(صدى):

أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرار حظر النقاب في الأماكن العامة في بلجيكا، وعللت المحكمة قرارها هذا كخطوة ضرورية من أجل ” ضمان شرط العيش ” في ” مجتمع ديمقراطي “.

وقال القاضي الأوروبي إن الحظر «يهدف إلى ضمان شروط العيش المشترك كعنصر من أجل حماية حقوق وحرية الآخر»، وأضاف أنه «يغدو مهماً في المجتمع الديموقراطي».

وكانت بلجيكا قد أقرت حظر ارتداء النقاب في عام 2011، وباتت تفرض على من تخالف القانون غرامة مالية بالإضافة إلى إمكانية السجن لعدة أيام.