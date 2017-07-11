الشمس تتعامد على الكعبة للمرة الثانية السبت - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن الشمس ستتعامد على الكعبة المشرفة للمرة الثانية والأخيرة هذا العام، يوم السبت المقبل، مشيراً إلى أن الفرصة ستكون سانحة لتحديد اتجاه القبلة من عدة مناطق حول العالم.

ويحدث التعامد الثاني مع عودة الشمس ” ظاهرياً ” قادمة من مدار السرطان متجهة جنوباً إلى خط الاستواء، وتتوسط خط الزوال، وتصبح على استقامة واحدة مع الكعبة المشرفة، ويختفي ظلها وقت أذان الظهر للمسجد الحرام عند الساعة 12:27 بحسب التوقيت المحلي (9:27 صباحاً بتوقيت غرينتش).

وأوضح ” أبو زاهرة ” ، أن الفرصة لكل شخص ستكون متاحة للقيام بتحديد الاتجاه نحو القبلة؛ خاصة في المناطق البعيدة عن مكة في الدول العربية والإسلامية وكل المناطق التي تكون فيها الشمس فوق الأفق، من خلال وضع قطعة عصا منتصبة بشكل عمودي وبمراقبة ظلها؛ فالاتجاه المعاكس لامتداد الظل يشير مباشرة نحو مكة.