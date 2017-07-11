 " التجارة " تنفذ 760 جولة رقابية خلال إجازة عيد الفطر - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 12

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” التجارة ” تنفذ 760 جولة رقابية خلال إجازة عيد الفطر

” التجارة ” تنفذ 760 جولة رقابية خلال إجازة عيد الفطر

” التجارة ” تنفذ 760 جولة رقابية خلال إجازة عيد الفطر
حمود العنزي(صدى):

ضبطت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ما يزيد على 420 ألف سلعة غذائية واستهلاكية، بعدد من محافظات ومناطق المملكة خلال إجازة عيد الفطر.

كما صادرت الوزارة كميات من السلع المخالفة ومنتهية الصلاحية، وأوقعت بحق المخالفين العقوبات النظامية.

وقالت الوزارة في تقرير حول نشاطها خلال الإجازة، إنها تلقت 68 ألف مكالمة، وباشرت 26 ألف بلاغ، ونفذت 760 جولة رقابية على المنشآت والأسواق والمراكز التجارية، أسفرت عن ضبط ما يزيد على 420 ألف سلعة غذائية واستهلاكية.


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *