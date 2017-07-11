" التجارة " تنفذ 760 جولة رقابية خلال إجازة عيد الفطر - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

ضبطت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ما يزيد على 420 ألف سلعة غذائية واستهلاكية، بعدد من محافظات ومناطق المملكة خلال إجازة عيد الفطر.

كما صادرت الوزارة كميات من السلع المخالفة ومنتهية الصلاحية، وأوقعت بحق المخالفين العقوبات النظامية.

وقالت الوزارة في تقرير حول نشاطها خلال الإجازة، إنها تلقت 68 ألف مكالمة، وباشرت 26 ألف بلاغ، ونفذت 760 جولة رقابية على المنشآت والأسواق والمراكز التجارية، أسفرت عن ضبط ما يزيد على 420 ألف سلعة غذائية واستهلاكية.