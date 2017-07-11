تركيا تعتقل أكثر من 100 خبير معلوماتي - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

أصدرت السلطات التركية اليوم الثلاثاء، أمر اعتقال بحق 105 من خبراء تكنولوجيا المعلومات، يشتبه في أنهم ساعدوا على الانقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتم حتى الآن بحسب تقارير إعلامية اعتقال 52 من المشتبه فيهم، بينهم موظفون سابقون في مجلس البحث العلمي وهيئة الاتصالات في تركيا، متهمون بتقديم الدعم الفني لمخططي الانقلاب.

كانت تركيا قد أعلنت حالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في يوليو الماضي، واعتقلت نحو 50 ألف شخص لارتباطهم بالانقلاب، وفصلت أكثر من 100 ألف شخص من وظائف حكومية.