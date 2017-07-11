المملكة تحتل المركز الرابع في استضافة المهاجرين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت دراسة صدرت من موقع News.US عن أعداد المهاجرين حول العالم من حيث الدول المرسلة للمهاجرين والدول المستضيفة لهم وصول السعودية للمركز الرابع عالميا في استضافة المهاجرين.

قال الموقع أنه على الرغم من التأييد العالمي الكبير بالانفتاح حول الهجرة، إلا أن تصاعد الحركات القومية يجعل مستقبل الهجرة صعبا، خاصة بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي العام السابق الذي أزال الحدود المفتوحة، وحظر السفر الذي فرضه دونالد ترمب وخططه لبناء جدار على الحدود المكسـيكية.