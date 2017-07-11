 دراسة : 60 % من حوادث السيلفي في العالم تحدث في الهند - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 12

    يوليو

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دراسة : 60 % من حوادث السيلفي في العالم تحدث في الهند

دراسة : 60 % من حوادث السيلفي في العالم تحدث في الهند
أماني الغامدي(صدى):

تحتل الهند أعلى معدل من الوفيات المرتبطة بالتقاط صور السيلفي، وذلك على مستوى العالم .

وكشفت دراسة أجرتها جامعة ” كارنيغي مليون ” ، أن الهند استحوذت على نسبة 60 % من حوادث السيلفي في العالم، التي بلغ عددها 127 حادثًا في الفترة ما بين مارس 2014 وسبتمبر2016 .

ويذكر أنه في العام الماضي، أقامت الشرطة الهندية ” مناطق حظر سيلفي ” ، عقب غرق طالبة جامعية في البحر، بينما كانت مشغولة بالتقاط صورة ” سيلفي ” لنفسها .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 29300 ] نشر منذ 17 ساعة

لأنهم اغبياء ,,

,, لا يدركون مى الخطوره اللي هم فيها اثناء التصوير ,,

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