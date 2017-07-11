دراسة : 60 % من حوادث السيلفي في العالم تحدث في الهند - صحيفة صدى الالكترونية

دراسة : 60 % من حوادث السيلفي في العالم تحدث في الهند
تحتل الهند أعلى معدل من الوفيات المرتبطة بالتقاط صور السيلفي، وذلك على مستوى العالم .
وكشفت دراسة أجرتها جامعة ” كارنيغي مليون ” ، أن الهند استحوذت على نسبة 60 % من حوادث السيلفي في العالم، التي بلغ عددها 127 حادثًا في الفترة ما بين مارس 2014 وسبتمبر2016 .
ويذكر أنه في العام الماضي، أقامت الشرطة الهندية ” مناطق حظر سيلفي ” ، عقب غرق طالبة جامعية في البحر، بينما كانت مشغولة بالتقاط صورة ” سيلفي ” لنفسها .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29300 ] نشر منذ 17 ساعة
لأنهم اغبياء ,,
,, لا يدركون مى الخطوره اللي هم فيها اثناء التصوير ,,