دراسة : 60 % من حوادث السيلفي في العالم تحدث في الهند - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تحتل الهند أعلى معدل من الوفيات المرتبطة بالتقاط صور السيلفي، وذلك على مستوى العالم .

وكشفت دراسة أجرتها جامعة ” كارنيغي مليون ” ، أن الهند استحوذت على نسبة 60 % من حوادث السيلفي في العالم، التي بلغ عددها 127 حادثًا في الفترة ما بين مارس 2014 وسبتمبر2016 .

ويذكر أنه في العام الماضي، أقامت الشرطة الهندية ” مناطق حظر سيلفي ” ، عقب غرق طالبة جامعية في البحر، بينما كانت مشغولة بالتقاط صورة ” سيلفي ” لنفسها .