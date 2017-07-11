المملكة تحقق رقم قياسي جديد - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

بلغ عدد المكيفات المركبة في جدران المنازل بمختلف مناطق المملكة من 25 إلى 30 مليون مكيف، 70% منها من نوع الشباك، محققه بذلك رقما قياسيا.

وتتركز المواصفات الخاصة بالمكيفات وأجهزة التكييف في المواصفة القياسية SASO 2663-2007 قبل التحديث في هيئة المواصفات والمقاييس عند 7.5، من دون أي تمييز بين نوع الجهاز وقدرة التبريد.

كان مختصون في المركز السعودي لكفاءة الطاقة أوصوا بصيانة المكيف مرة واحدة سنويًّا، للمساعدة في الحفاظ على مستوى أدائه التشغيلي بما يؤدي إلى الحفاظ على مستوى جيد من استهلاك الكهرباء.