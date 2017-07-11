وكيل اعمال معاذ: سامي نادم على رحيله - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

ذكر يوسف الموينع أن مدرب الشباب سامي الجابر كان يتمنى بقاء حسن معاذ في صفوف الفريق بينما اللاعب تفاجىء بقرار ادارة ناديه.

وصرح وكيل اللاعب في تصريحات اذاعية :” حسن معاذ لم يفاوض أي نادي خلال الست شهور الأخيرة من عقده مع الشباب احتراماً للنادي , سامي الجابر كان حريص على استمرار حسن معاذ مع الشباب ”.

وأكمل :” حسن معاذ انتظر لفترة طويلة أثناء التفاوض مع الشباب، ولكن كل لاعب في النهاية يبحث عن تأمين مستقبله ”.

وأضاف :” خلال أقل من 48 ساعة بإذن الله سيتم اعلان وجهة اللاعب المقبلة , لم أسمع ولم يصلني أي شيء رسمي عن رغبة نادي الهلال أو مدربه بالتعاقد مع حسن معاذ ”.

وأردف :” حسن معاذ أعطى إدارة الشباب فرصة قبل دخوله الفترة الحرة، ثم فرصة ثانية وثالثة، ولكن الأمور لم تساعد للتجديد , الشباب فريق كبير ولن يقف على حسن معاذ أو لاعب غيره، وأشكر الإدارة الشبابية على تعاونها معنا ”.

وأنهى تصريحاته :” طلبت من حسن_معاذ بالأمس الحضور للنادي، وبعدها طلبت منه التوقيع على المخالصة المالية، ولم يكن لديه خبر عنها , حسن معاذ قضى 15 سنة في الشباب ويعتبره مثل بيته، ونفسيته تأثرت كثيراً بعد المخالصة المالية , حسن معاذ قدم تنازلات الى آخر مرحلة من أجل الاستمرار مع الشباب ، ولكن الظروف لم تساعد ”.