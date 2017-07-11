وكيل اعمال معاذ: سامي نادم على رحيله - صحيفة صدى الالكترونية

وكيل اعمال معاذ: سامي نادم على رحيله
ذكر يوسف الموينع أن مدرب الشباب سامي الجابر كان يتمنى بقاء حسن معاذ في صفوف الفريق بينما اللاعب تفاجىء بقرار ادارة ناديه.
وصرح وكيل اللاعب في تصريحات اذاعية :” حسن معاذ لم يفاوض أي نادي خلال الست شهور الأخيرة من عقده مع الشباب احتراماً للنادي , سامي الجابر كان حريص على استمرار حسن معاذ مع الشباب ”.
وأكمل :” حسن معاذ انتظر لفترة طويلة أثناء التفاوض مع الشباب، ولكن كل لاعب في النهاية يبحث عن تأمين مستقبله ”.
وأضاف :” خلال أقل من 48 ساعة بإذن الله سيتم اعلان وجهة اللاعب المقبلة , لم أسمع ولم يصلني أي شيء رسمي عن رغبة نادي الهلال أو مدربه بالتعاقد مع حسن معاذ ”.
وأردف :” حسن معاذ أعطى إدارة الشباب فرصة قبل دخوله الفترة الحرة، ثم فرصة ثانية وثالثة، ولكن الأمور لم تساعد للتجديد , الشباب فريق كبير ولن يقف على حسن معاذ أو لاعب غيره، وأشكر الإدارة الشبابية على تعاونها معنا ”.
وأنهى تصريحاته :” طلبت من حسن_معاذ بالأمس الحضور للنادي، وبعدها طلبت منه التوقيع على المخالصة المالية، ولم يكن لديه خبر عنها , حسن معاذ قضى 15 سنة في الشباب ويعتبره مثل بيته، ونفسيته تأثرت كثيراً بعد المخالصة المالية , حسن معاذ قدم تنازلات الى آخر مرحلة من أجل الاستمرار مع الشباب ، ولكن الظروف لم تساعد ”.
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