لاعب ريال مدريد يسعى للرحيل - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

أشارت تقارير إعلامية إسبانية، أن اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب وسط ريال مدريد قد يرحل إلى الدوري الإيطالي بسبب قلة مشاركاته مع ريال وخروجه من خطط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

أن خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب، يحاول عرضه على كبار أندية أوروبا القادرة على دفع مبلغ 75 مليون يورو، المحدد من قبل إدارة ريال مدريد للاستغناء عن اللاعب.

وقام خورخي مؤخراً بالإتصال بمسئولي يوفنتوس، بعدما تحدث خلال الفترة الماضية مع مسئولي الميلان ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي.