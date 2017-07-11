عقوبات في إنتظار " رباعي " النصر - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

كشف مجلس إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي، العقوبات الموقعة على اللاعبين المتخلفين عن معسكر العالمي خلال الفترة الماضية، استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2017-2018.

وسلمت إدارة الكرة كل من الحارس وليد عبد الله والمدافع عمر هوساوي ولاعب الوسط يحيى الشهري والمهاجم محمد السهلاوي، كشف يفيد بخصم 45% من مرتبهم لشهر يوليو الحالي، لتخلفهم عن المعسكر منذ يوم الجمعة الماضي وحتى أمس الاثنين.