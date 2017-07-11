 عقوبات في إنتظار " رباعي " النصر - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 12

    يوليو

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عقوبات في إنتظار ” رباعي ” النصر

عقوبات في إنتظار ” رباعي ” النصر
الرياض(صدى):

كشف مجلس إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي، العقوبات الموقعة على اللاعبين المتخلفين عن معسكر العالمي خلال الفترة الماضية، استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2017-2018.

 

وسلمت إدارة الكرة كل من الحارس وليد عبد الله والمدافع عمر هوساوي ولاعب الوسط يحيى الشهري والمهاجم محمد السهلاوي، كشف يفيد بخصم 45% من مرتبهم لشهر يوليو الحالي، لتخلفهم عن المعسكر منذ يوم الجمعة الماضي وحتى أمس الاثنين.


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