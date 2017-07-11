غالب بن حثلين مديراً لجمرك مطار الأحساء الدولي - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن فطيس(صدى):

أصدر مدير عام الجمارك السعودية قراراً بتعيين الأستاذ غالب حثلين بن هديب الحربي مديراً لجمرك مطار الأحساء الدولي خلفاً للأستاذ عثمان الغامدي وذلك أبتداءاً من شهر ذو القعدة للعام الحالي 1438هـ .

من جهته فقد أعرب ” الحربي ” عن شكره لمعالي مدير عام الجمارك على هذه الثقة ومؤكداً أنها تكليف يعتز به , وسيعمل بعون الله على بذل أقصى جهده في خدمة عمله الجمركي الجديد .

الجدير بالذكر أن ” الحربي ” حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف الثانية وقد سبق انتدابه ضمن فريق عمل مشكل من عدة وزارات للإطلاع على الإجراءات التشغيلية والأمنية بمطار دبي الدولي عام 1433هـ ومطار فرانكفورت بألمانيا عام 1436هـ وسبق تكريمه في جائزة المفتاحه عام 1431هـ وقد حصل على شهادة شكر من معالي مدير عام الجمارك وكذالك شهادة وخطاب شكر من سمو أمير منطقة عسير وحصل على شهادة شكر وتقدير من قائد المنطقة الجنوبية وأيضاً حصل على خطاب شكر من سعادة مدير شرطة منطقة عسير.

تجدر الإشارة أن ” الحربي ” قد ألتحق بعدة دورات تدريبه أثناء مسيرته الوظيفية منها دورة تدريبية في تشخيص المخالفات الإدارية والمالية والرقابة عليها من المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالمملكة الأردنية عام 2007م و دورة تدريبية في مناهج وأساليب تطوير المؤسسات من المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجمهورية ماليزيا عام 2010م و دورة تدريبية في الاستراتيجيات الحديثة لأعداد قادة المستقبل من المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجمهورية ماليزيا عام 2011م ودورة تدريبية في التفكير الإبداعي في حل المشكلات المختلفة وتطوير نظم العلم من مركز النمط المتقدم للتدريب بجمهورية الصين عام 2012م , و دورة تدريبية في المهارات القيادية المعاصرة وتوليد الأفكار الأبتكارية بالمملكة المتحدة لبريطانيا عام 2013م.

ومن جانب متواصل فإن مطار الأحساء بعد تحويله إلى مطار دولي أصبح خامس مطار دولي بالمملكة وثاني مطار دولي يخدم المنطقة الشرقية بعد مطار الملك فهد الدولي بالدمام , وكون المطار يقع في رابع أكبر مدينة سعودية في عدد السكان ونظراً لوقوع الأحساء كبوابة لدول الخليج, فذلك يمنح المطار ميزات إستراتيجية واقتصادية قوية كفيلة ليزاحم بها أفضل المطارات في المملكة حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمطار 400 ألف مسافر سنوياً ويحتوي على بوابتين للسفر و6 صالات , وتعمل به في الوقت الراهن خمس شركات طيران وهي الخطوط السعودية وطيران النيل و فلاي دبي وطيران إيركايرو.