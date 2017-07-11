 بلدية نمار تغلق 8 محلات و 6 مستودعات مخالفة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 12

    يوليو

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بلدية نمار تغلق 8 محلات و 6 مستودعات مخالفة

بلدية نمار تغلق 8 محلات و 6 مستودعات مخالفة
سعيد العجل(صدى):

قامت بلدية نمار التابعة لامانة منطقة الرياض بالتعاون مع الادارة العامة للراحة والسلامة بالامانة وقوة الضبط الميداني بجولات على المحلات والمستودعات الخاضعة لاشراف البلدية حيث تم اغلاق ٨ محلات و٦ مستودعات مخالفة للاشتراطات البلدية.

ذكر ذلك المهندس محمد اليابس رئيس بلدية نمار واشار الى انه تم استبعاد ١٦ عاملا مخالفا وتسليمهم للجهات المختصة .

واكد المهندس اليابس ان هذه الجولات مستمرة باذن الله مشيدا بتعاون المواطنين والمقيمين ودورهم في التبليغ عن اي مخالفات عبر هاتف طوارئ الامانة ٩٤٠.


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