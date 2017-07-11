الحوثيون يخصصون " لجان الجبهات " للطلاب الذين تم الزج بهم للقتال - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

خصصت مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن لجان امتحانية تحت مسمى ” لجان الجبهات ” ، مهمتها أداء امتحان الشهادة الأساسية والثانوية نيابة عن الغائبين من الطلاب الذين زجت بهم للقتال في معاركها ضد الشرعية.

من جانبه نقل مركز صعدة الإعلامي عن مصدر محلي، أن مليشيات الحوثي تكلف معلمين بكتابة دفاتر امتحانات لأفرادها من الطلاب الذين في الجبهات، دون حضورهم نهائياً وتعطي الإجابات جاهزة لأفرادها المتواجدين فيما تسميها ” لجان الجبهات ” لمن ينوبون عن الطلاب المقاتلين.

ووصف المصدر تلك الخطوة بالصادمة والمخالفة لكل قوانين التعليم في العالم، وهي أيضاً تسهم بتدمير التعليم وتجهيل جيل المستقبل وتجعل من طلاب المدارس مجرد وقود لمعارك المليشيات.

ودشنت المليشيات الانقلابية مطلع الأسبوع الجاري، امتحانات الشهادة العامة لطلاب المرحلتين الأساسية والثانوية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وسط تسجيل وقائع غش مفزعة وحالة عبث غير مسبوقة بالعملية الامتحانية، في عملية يصفها مراقبون بـ ” الممنهجة ” من قبل الحوثيين لتدمير التعليم النظامي خدمة لمشروعها.