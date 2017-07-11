العمل تطرح لائحة " إدارة السلامة والصحة المهنية " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

طرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مسودة لائحة ” إدارة السلامة والصحة المهنية ” ، على بوابة المشاركة المجتمعية «معاً للقرار»، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء عليها، داعية المهتمين وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، إلى مشاركتها في تحسين القرار الوزاري الخاص بتنظيم اللائحة التي تستهدف تطوير بيئة العمل وتعزيز ممارسات السلامة والصحة المهنية.

وأوضح القرار الوزاري في المسودة، أنه سيتم تطبيق المستوى الأدنى من اللائحة على جميع المنشآت في كل القطاعات التي يشتغل بها خمسون عاملاً فأكثر بدوام كامل، فيما سيتم تطبيق المستوى المتوسط من اللائحة على جميع المنشآت التي تقع في القطاعات التي يشتغل بها خمسون عاملا فأكثر بدوام كامل، إضافة إلى المستوى الأدنى في قطاعات التشييد والبناء، والصناعة، والكهرباء، والطاقة، والغاز، والزيت، والمياه، والتعدين، والمحاجر.

وجاء بمسودة القرار الوزاري، أنه سيطبق في حق المنشأة التي تقوم بمخالفة بنود اللائحة العقوبات الواردة في نظام العمل والقرارات الوزارية ذات العلاقة، كما نصت مسودة القرار على مراجعة الوزارة لفعالية تنفيذه بشكل دوري، وتحديث اللائحة كلما اقتضت الحاجة لذلك، حسب مقتضيات سوق العمل، وما يرد من اقتراحات تطويرية.

يأتي طرح الوزارة مسودة القرار الوزاري للائحة ” إدارة السلامة والصحة المهنية ” حرصًا منها على الاستماع لجميع الآراء التي من شأنها تحسين المشروع، حيث دعت الوزارة للاطلاع على المسودة عبر الرابط:http://qarar.ma3an.gov.sa/a/ideas/recent/campaigns/20466.