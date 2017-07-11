ما شاء الله على الحلال - صحيفة صدى الالكترونية

الأربعاء 12
يوليو
مراعيها متوفرة ولا يخسر عليها شيء كثير
اووف ,, ماشاء الله تبارك الله ,,
,, لو هاالحلال لي ، كان علوم ,, ابي اقسِّم على إداريي صدى ومعلقيها كل واحد ذبيحه لبيته ، إلا اسومه ولست محرومه ,,
,, الأخوات اسومه ومحرومه ، كل وحده ذبيحتين ، اسومه وحده ذبيحتها الآن ، والثانيه ذبيحتها لياتزوجت ,,
,, اما لست محرومه كذالك لها ، وحده ذبيحه كغيرها ، والثانيه على شانها ترجمة لي كلمه ماكنت اعرفها ,,
,, تحيه للجميع ,,
اذكر الله يا كجمغلو ,,
قل : لا إله إلا الله ,, ماشاء الله تبارك الله ,,,
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كجمغلو[ عدد التعليقات: 1620 ] نشر منذ 19 ساعة
مراعيها متوفرة ولا يخسر عليها شيء كثير
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29300 ] نشر منذ 11 ساعة
اووف ,, ماشاء الله تبارك الله ,,
,, لو هاالحلال لي ، كان علوم ,, ابي اقسِّم على إداريي صدى ومعلقيها كل واحد ذبيحه لبيته ، إلا اسومه ولست محرومه ,,
,, الأخوات اسومه ومحرومه ، كل وحده ذبيحتين ، اسومه وحده ذبيحتها الآن ، والثانيه ذبيحتها لياتزوجت ,,
,, اما لست محرومه كذالك لها ، وحده ذبيحه كغيرها ، والثانيه على شانها ترجمة لي كلمه ماكنت اعرفها ,,
,, تحيه للجميع ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29300 ] نشر منذ 7 ساعات
اذكر الله يا كجمغلو ,,
قل : لا إله إلا الله ,, ماشاء الله تبارك الله ,,,