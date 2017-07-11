 ما شاء الله على الحلال - صحيفة صدى الالكترونية

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ما شاء الله على الحلال




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1620 ] نشر منذ 19 ساعة

مراعيها متوفرة ولا يخسر عليها شيء كثير

[ عدد التعليقات: 29300 ] نشر منذ 11 ساعة

اووف ,, ماشاء الله تبارك الله ,,

,, لو هاالحلال لي ، كان علوم ,, ابي اقسِّم على إداريي صدى ومعلقيها كل واحد ذبيحه لبيته ، إلا اسومه ولست محرومه ,,

,, الأخوات اسومه ومحرومه ، كل وحده ذبيحتين ، اسومه وحده ذبيحتها الآن ، والثانيه ذبيحتها لياتزوجت ,,

,, اما لست محرومه كذالك لها ، وحده ذبيحه كغيرها ، والثانيه على شانها ترجمة لي كلمه ماكنت اعرفها ,,

,, تحيه للجميع ,,

[ عدد التعليقات: 29300 ] نشر منذ 7 ساعات

اذكر الله يا كجمغلو ,,

قل : لا إله إلا الله ,, ماشاء الله تبارك الله ,,,

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