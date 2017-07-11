الشورى يوافق على تطوير نظم تأديب الموظفين - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

وافق مجلس الشورى اليوم الثلاثاء خلال جلساته على توصية للجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس للعمل على اتخاذ الإجراءات النظامية لتطوير نظم تأديب موظفي الدولة من وزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة وقضاة وأساتذة الجامعات وموظفي الخدمة المدنية بما يسمح بإحكام الرقابة الإدارية وتحسين الأداء .

كما وافق أيضاًعلى نقل جميع أنواع الرقابة التي تتولاها هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المراقبة العامة .

وقالت لجنة حقوق الإنسان الشورية أنها أجرت دراسة متأنية لاختصاصات الهيئات الرقابية والوقوف على الازدواجية والتكرار في المهام التي تؤديها هذه الجهات بالإضافة إلى التكاليف المالية لتشغيل هذه الأجهزة .