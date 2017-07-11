الأجهزة الأمنية تلاحق صاحبة مقطع " حريق السيدات بمادة الأسيد " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي من ذي قبل مقطعًا صوتيًا لسيدة زعمت أنها من منسوبات الصحة بمستشفى الملك فهد العام، وادعت أنها شاهدة عدة حالات مصابة بمادة الأسيد في أوساط الفتيات والسيدات، وادعت السيدة في المقطع أن السيدات تعرضن للإيذاء من شبان وافدين.

قالت مصادرأن السيدات الأربع اللائي تعرضن للإيذاء بمادة الأسيد الحارقة من مجهول في مراكز تجارية خضعن للعلاج في مستشفى الملك فهد العام في جدة وغادرن بعد تعافيهن من الإصابات الطفيفة كما أن الحروق طفيفة ولا تدعو إلى القلق، وإن الواقعة حدثت في نهاية رمضان الماضي .

وأضافت المصادر أن وزارة الصحة دعت الأجهزة الأمنية إلى ملاحقة السيدة التي قامت بتصويرالواقعة وأثارت الرأي العام بقصد التخويف وترويع المجتمع.