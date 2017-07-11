" عشقي " يحذر من جفاف الجسم أثناء ممارسة الرياضة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكد استشاري طب التغذية العلاجية، الدكتور صداح عشقي، أن وصول الجسم إلى حالة الجفاف أثناء ممارسة الرياضة بسبب فقدان السوائل والأملاح، التي لا يمكن تعويضها بالماء فقط، قد يؤدي إلى الوفاة.

وقال تعليقًا على وفاة الإعلامي المصري الشاب عمرو سمير، بعد أن كشف الطب الشرعي الإسباني عدم تناوله الطعام أو أي مشروبات سكرية بعد ممارسته الرياضة؛ ما أثر ذلك على قلبه، وتسبب في هبوط حاد في الدورة الدموية، أدى لوفاته: ” أكثر ما يعانيه الإنسان أثناء ممارسة الرياضة، ويمكن أن يسبب حالة وفاة، نشوء التجفف في الجسم “.

وأضاف: بعض الأشخاص قبل ممارسة الرياضة يشرب الماء بكميات عالية في الوقت الذي يكون فيه جسده قد وصل إلى حالة التجفف؛ فيصاب فجأة بالتشنجات وفقدان الوعي؛ لأنه لم يعوضه بالأملاح.

وحذر من أن المكملات الغذائية ليس عليها رقابة، وأن تناولها دون استشارة طبية قد يؤدي إلى وفيات ومشاكل وأمراض في الكلى والكبد.