" داعش " يعلن خليفة " البغدادي " - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

كشفت مصدر محلي في محافظة نينوى بالعراق أن تنظيم ” داعش ” الإرهابي أعلن في بيان مقتضب مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي، دون ذكر تفاصيل، في حين أكد قرب إعلان اسم خليفته الجديد.

وقال المصدر، إن التنظيم نشر بيانه في مركز قضاء تلعفر، داعيا عناصره إلى مواصلة ما أسماه ” الثبات في المعاقل ” ، مذكرا بـ ” عدم الانجرار وراء الفتن “.

وأشار المصدر إلى أن البيان المقتضب عن مقتل البغدادي أثار الكثير من التساؤلات، خاصة أن التنظيم كان استخدم نشر دعائي لنعي قيادات بارزة قتلت من قبل، ولم يفعل ذلك مع البغدادي الذي يمثل رأس التنظيم.