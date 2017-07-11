" داعش " يعلن خليفة " البغدادي " - صحيفة صدى الالكترونية

” داعش ” يعلن خليفة ” البغدادي “
كشفت مصدر محلي في محافظة نينوى بالعراق أن تنظيم ” داعش ” الإرهابي أعلن في بيان مقتضب مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي، دون ذكر تفاصيل، في حين أكد قرب إعلان اسم خليفته الجديد.
وقال المصدر، إن التنظيم نشر بيانه في مركز قضاء تلعفر، داعيا عناصره إلى مواصلة ما أسماه ” الثبات في المعاقل ” ، مذكرا بـ ” عدم الانجرار وراء الفتن “.
وأشار المصدر إلى أن البيان المقتضب عن مقتل البغدادي أثار الكثير من التساؤلات، خاصة أن التنظيم كان استخدم نشر دعائي لنعي قيادات بارزة قتلت من قبل، ولم يفعل ذلك مع البغدادي الذي يمثل رأس التنظيم.
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3690 ] نشر منذ 19 ساعة
اذا هو فعلا انقتل الله يبشركم بالخير الى جهنم وبئس المصير
خالد[ عدد التعليقات: 664 ] نشر منذ 19 ساعة
الى جهنم لعنهم الله كلاب ايران
alfahd42[ عدد التعليقات: 7402 ] نشر منذ 19 ساعة
حسبي الله عليهم
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1620 ] نشر منذ 19 ساعة
عليهم لعنة الله والناس اجمعيت خوارج جواحش ضالين مضلين شوهو الاسلام ببدعهم وقتلهم الابرياء
الى جهنم وبئس المصير
ساري الليل[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 19 ساعة
والله ان هذي خطط لعينة من اعداء الاسلام الغرب يخطط على دمائنا وواوطاننا بسبب ضعفنا والى الله المشتكى واليه المصير
ساري الليل[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 19 ساعة
لا دوله اسلامية ولا شيء كلها تدمير للشرق الاوسط
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29300 ] نشر منذ 17 ساعة
نعوذ باالله من حالهم ,,
,, الفئة الضاله هذولا عبيد المجوس ، ومأواهم جهنم بإذن الله ,,
زائر[ عدد التعليقات: 391 ] نشر منذ 17 ساعة
لا رحمك الله يا كلب إيران وعميل المجوس ، عليك من الله ماتستحق .