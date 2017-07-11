المنيع مهاجماً: إطلاق لفظ " كعبة " على الدول سوء أدب مع الله - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل مؤخرًا، مصطلح ” كعبة المظلوم ” للإشارة إلى قطر، متسائلين هل هي للمظلوم أم أنها لمجموعة من المطرودين من بلدانهم وللجماعات الإرهابية الذين تستضيفهم وتمولهم لزرع الفتن والخراب والدمار .

ورفض الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء ، ما نشره رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا ووصف قطر بـ ” كعبة المظلوم ”

واعتبر ” المنيع ” أن إطلاق لفظ ” كعبة ” على الدول سوء أدب مع الله ، معلقاً أنه لا يصح إطلاق لفظ كعبة على دولة، كون الكعبة خصت ببيت الله، ولا يجوز أن يشارك في هذا الاسم غير بيت الله .