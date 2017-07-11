وزارة الداخلية تنفذ حكم القصاص بإحدى الجانيات - صحيفة صدى الالكترونية

واس(صدى):

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً في إحدى الجانيات، فيما يلي نصه :

قال الله تعالى( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) الآية .

وقال تعالى ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) .

أقدمت / إليزابيث نيامبورا غاتشاو ـ كينية الجنسية ـ على قتل / لولوة بنت محمد بن سليمان القاضي ـ سعودية الجنسية ـ وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات في العنق وأعلى الصدر مما تسبب في وفاتها.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانية المذكورة وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية صدر بحقها صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليها والحكم عليها بالقتل قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجانية / إليزابيث نيامبورا غاتشاو ـ كينية الجنسية ـ اليوم الثلاثاء الموافق 17 / 10 / 1438هـ في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية .

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك ، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره ، والله الهادي إلى سواء السبيل.