المرور يوضح مخالفة الالتفاف لليمين عند التقاطع والإشارة الضوئية حمراء - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

نفى المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان أن يكون الالتفاف لليمين عند التقاطع والإشارة الضوئية حمراء مخالفة مرورية أو أن نظام الرصد الآلي يعتبرها مخالفة بشرط أن يكون الالتفاف والسيارة تسير على المسار الأيمن فقط سواء كان يوجد هناك مثلث في زاوية التقاطع الذي يلزم الالتفاف قبله أم لا.

وأضاف أنه في حالة تم تصوير ذلك بواسطة نظام الرصد فهذا يعتبر خطأ تقني يتم تلافيه عن طريق المشغلين بالنظام أما إذا تم تسجيل المخالفة فيحق الاعتراض لدى هيئة الفصل بالمخالفات المرورية وطلب إلغائها إذا ثبت الخطأ، وفقًا لـ “ المدينة ”.

وتابع: “ أما لوحة التوقف قبل الالتفاف والإشارة حمراء ففي حال وجدت أم لا فيقصد منها ضرورة التوقف التام والتأكد من سلامة الإجراء لإعطاء الأفضلية لمن هو داخل التقاطع أو إن كان هناك مشاة قبل الالتفاف، ويستثنى من ذلك في حال وجود إشارة ضوئية خاصة لمن يرغب الالتفاف أو لوحة توضح أنه يمنع الالتفاف لليمين والإشارة حمراء ”.