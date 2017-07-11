المرور يوضح مخالفة الالتفاف لليمين عند التقاطع والإشارة الضوئية حمراء - صحيفة صدى الالكترونية

المرور يوضح مخالفة الالتفاف لليمين عند التقاطع والإشارة الضوئية حمراء
نفى المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان أن يكون الالتفاف لليمين عند التقاطع والإشارة الضوئية حمراء مخالفة مرورية أو أن نظام الرصد الآلي يعتبرها مخالفة بشرط أن يكون الالتفاف والسيارة تسير على المسار الأيمن فقط سواء كان يوجد هناك مثلث في زاوية التقاطع الذي يلزم الالتفاف قبله أم لا.
وأضاف أنه في حالة تم تصوير ذلك بواسطة نظام الرصد فهذا يعتبر خطأ تقني يتم تلافيه عن طريق المشغلين بالنظام أما إذا تم تسجيل المخالفة فيحق الاعتراض لدى هيئة الفصل بالمخالفات المرورية وطلب إلغائها إذا ثبت الخطأ، وفقًا لـ “ المدينة ”.
وتابع: “ أما لوحة التوقف قبل الالتفاف والإشارة حمراء ففي حال وجدت أم لا فيقصد منها ضرورة التوقف التام والتأكد من سلامة الإجراء لإعطاء الأفضلية لمن هو داخل التقاطع أو إن كان هناك مشاة قبل الالتفاف، ويستثنى من ذلك في حال وجود إشارة ضوئية خاصة لمن يرغب الالتفاف أو لوحة توضح أنه يمنع الالتفاف لليمين والإشارة حمراء ”.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17204 ] نشر منذ 15 ساعة
لايشيخ
انا جاي من طريق الملك فهد وعند اشارةكبري الروضة
ماقصر عطاني 📸ويوم اعترضت عندالدكتور طارق قبل يتقاعد
قال والله مقدر
لاتوهقون الناس رجاء.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17204 ] نشر منذ 15 ساعة
سبق قبل رمضان نزلتوا بيان اي موظف يقوم بأخفاء كاميرات الرصد
لتصيدالناس
الابلاغ عنه
بعدها بفترة قصيرة تعال شف ساهر
شلون مدسوس
وبطرق احترافية بعد.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4561 ] نشر منذ 15 ساعة
لا بارك الله فيكم من مرور التفاف ياشيخن لفوا على ارقابكم حبل وعلقوكم في وسط النار يا ( مرور جبايه ) مخالفات مضاعفتها الله لا يوفقكم من قبل كم يوم مسجلين علي مخالفة قطع اشاره بثلاثة الاف ريال الله يقطع منكم النصيب والله والله اني ماقطعت اشاره الحكايه كذب وافتراء وظلم من العسكري الله لا يوفقه لا دنيا ولا اخره وعسى الله يبلاه بعضال الداء الموظفين وخاصه السائفين يشتغلون ورواتبهم كلها تسدد لكم مخالفات حتى الكلام صار بفلوس
بدل إدارة المرور تسمى إدارة (( جباية الأموال ))