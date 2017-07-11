⁠⁠⁠⁠⁠الجيش اليمني يتقدم في جبهة حام مع استمرار المعارك بمحافظة الجوف - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

حققت قوات الجيش اليمني تقدما نوعيا في سلسلة جبال حام بمديرية المتون شمالي محافظة الجوف بعد معارك ضارية مع ميليشيا صالح والحوثي الانقلابية.

وكشفت مصادر ميدانية، أن قوات الجيش اليمني حققت تقدماً ميدانياً في جبهة حام بمديرية المتون بمساندة من مقاتلات الجو التابعة للتحالف العربي ، لافته إلى أن قوات الجيش اليمني تمكنت من السيطرة على عدد من المناطق في السلسلة الجبلية بحام بعد معارك ضارية لاتزال على أشدها حتى هذه الاثناء ، في وقت يواصل فيه الجيش الوطني تقدمه والسيطرة على مناطق واسعة في جبال حام .

وبينت أن قوات الجيش اليمني شنت مع بداية الساعات الاولى لليوم هجوماً واسعاً على مواقع الميليشيا الانقلابية في مزارع الورش ومنطقة الحيال شمالي المتون.

وأكد المصدر أن صفوف الميليشيا الانقلابية شهدت انهيارات كبيرة ولاذت عناصرها بالفرار مخلفة وراءها عددا من الجثث لقتلاها في المواقع التي انسحبت منها، مبينا أنها خسرت عشرات القتلى والجرحى في صفوف مقاتليها .