بالصور.. مقر للمخابرات النازية شيده هتلر يتحول إلى منتجع فاخر - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. مقر للمخابرات النازية شيده هتلر يتحول إلى منتجع فاخر
اشترت شركة ” متروبول ماركتينج ” ، عام 2013، موقع نازي، يقع على جزيرة ” روجن ” ، وأعادت بناءه وتجديده ليصبح منتجعا ترفيهيا مرة أخرى، وأطلقت عليه اسم فندق ” برورا سوليتير ” ، ومن المتوقع الانتهاء من الإنشاءات بالكامل عام 2022 وطرحت بالفعل وحدات صيفية للبيع وشققا سكنية تتراوح أسعارها بين 400 ألف و725 ألف دولار.
وكان الزعيم النازي ” أدولف هتلر ” أمر قبل ثلاثة سنوات من غزو ألمانيا لبولندا عام 1939، ببناء أكبر منتجع سياحي في العالم يقع على جزيرة ” روجن ” وأطلق عليه اسم ” برورا ” وتم إنشاؤه ليكون بمثابة موقع ترفيهي للعمال الألمان واستوعب 20 ألف مقيم.
ووفقا لمؤرخين، فإن هذا المنتجع أيضاً كان يستريح فيه عناصر المخابرات الألمانية ويحاولون من خلاله استمالة المزيد من المواطنين لخطط ” هتلر ” والولاء له، وحتى مع بداية الحرب العالمية الثانية، ظل ” برورا ” كما هو.
على مدار ثلاث سنوات، تم بناء منتجع ” برورا ” بطول خمسة كيلومترات، وبعد الحرب، ظل رمزا للحلم النازي.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 20 ساعة
هذا المنتجع لا يناسب الشرق أوسطين ومعظم العملاء وجزيرة روجين وهى أكبر جزيرة في ألمانيا حسب المنطقة وهى تقع قبالة ساحل بوميرانيان في بحر البلطيق أقصى شمال المانيا وتنتمي إلى ولاية مكلنبورغ الغربية بوميرانيا. و “بوابة” جزيرة روجن هي مدينة شترالسوند الهانزية حيث ترتبط بالبر الرئيسي عن طريق البر والسكك الحديدية عبر جسر روجين وجسر الطريق وهما طريقان عبور ستريلاسوند على نطاق كيلومترين منطقة بحر البلطيق ذات طقس متقلب للغاية طوال العام الا خلال يوليو واغسطس فقط من العام ذات جو ممطر ايضا خلال يوليو واغسطس
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29300 ] نشر منذ 14 ساعة
راحت عليك ياذيب الرايخ ,, من كبّر اللقمه غص ياذيبان ,,
,, هذا المنتجع الممتاز ,, بس ماني رايح له ,,