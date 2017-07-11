 هروب أسود من متنزه سياحي في جنوب أفريقيا - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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هروب أسود من متنزه سياحي في جنوب أفريقيا

هروب أسود من متنزه سياحي في جنوب أفريقيا
أماني الغامدي(صدى):

تبحث الشرطة في جنوب أفريقيا عن أربعة أسود هربت من المتنزه الوطني الرئيسي بالبلاد.

ذكر مسؤولون أن حراس المتنزه يبحثون عن الأسود الضالة التي هربت ليلة أمس الأثنين من متنزه كروجر الوطني، وهو مقصد سياحي شهير بجنوب أفريقيا.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 19 ساعة

لاتحاتونهم راح يرجعون بعد مايتعشون .

[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 16 ساعة

ياليتهم يسيرون عليكي يااسومه . . ههه
ونسمع خبر ( فتاة تاسر ثلاث اسود لديها بالمنزل ، والرابع بحفرة المندي استعدادا للعشاء )
ويمرنك صديقاتك معاهن الشطه والسلطات *

[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 16 ساعة

ولايهمك البيبسي العائلي علي
بس امانه يا اسومه للمناسبه باسالك . . . تحبين ( البيبسي ) الكبير ؟

[ عدد التعليقات: 29300 ] نشر منذ 12 ساعة

الأسود سيروا على جيرانهم عندهم عزومه ويرجعون ,,

,, ليش طايرين باالعجه ؟؟

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