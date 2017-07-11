هروب أسود من متنزه سياحي في جنوب أفريقيا - صحيفة صدى الالكترونية

هروب أسود من متنزه سياحي في جنوب أفريقيا
تبحث الشرطة في جنوب أفريقيا عن أربعة أسود هربت من المتنزه الوطني الرئيسي بالبلاد.
ذكر مسؤولون أن حراس المتنزه يبحثون عن الأسود الضالة التي هربت ليلة أمس الأثنين من متنزه كروجر الوطني، وهو مقصد سياحي شهير بجنوب أفريقيا.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 19 ساعة
لاتحاتونهم راح يرجعون بعد مايتعشون .
نهار السلام[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 16 ساعة
ياليتهم يسيرون عليكي يااسومه . . ههه
ونسمع خبر ( فتاة تاسر ثلاث اسود لديها بالمنزل ، والرابع بحفرة المندي استعدادا للعشاء )
ويمرنك صديقاتك معاهن الشطه والسلطات *
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8314 ] نشر منذ 16 ساعة
يممممممااااااهه 👊👊👊👊😠😡😭😭😭😭
نهار السلام[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 16 ساعة
ولايهمك البيبسي العائلي علي
بس امانه يا اسومه للمناسبه باسالك . . . تحبين ( البيبسي ) الكبير ؟
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8314 ] نشر منذ 15 ساعة
لاوالله ماحب البيبسي من الاساس لاصغير ولا كبير 😄☺😊
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29300 ] نشر منذ 12 ساعة
الأسود سيروا على جيرانهم عندهم عزومه ويرجعون ,,
,, ليش طايرين باالعجه ؟؟