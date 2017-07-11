هروب أسود من متنزه سياحي في جنوب أفريقيا - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تبحث الشرطة في جنوب أفريقيا عن أربعة أسود هربت من المتنزه الوطني الرئيسي بالبلاد.

ذكر مسؤولون أن حراس المتنزه يبحثون عن الأسود الضالة التي هربت ليلة أمس الأثنين من متنزه كروجر الوطني، وهو مقصد سياحي شهير بجنوب أفريقيا.