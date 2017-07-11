⁠⁠⁠⁠⁠النفط يرتفع وسط جهود " أوبك " لتحقيق التوازن في السوق - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

ارتفعت أسعار النفط عقب تصريحات أثارت تكهنات باحتمال تحديد سقف لإنتاج كل من نيجيريا وليبيا في إطار جهود ” أوبك ” لتحقيق التوازن بالسوق، وذلك على الرغم من ارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسية.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم سبتمبر بنسبة 0.30% إلى 47.05 دولار للبرميل، كما ارتفع خام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس/ آب بنسبة 0.30% إلى 44.53 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:03 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتزامن ذلك، مع ارتفاع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.15% إلى 96.18 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع الدولار ضغطًا على أسعار السلع ومن بينها النفط.