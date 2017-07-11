الأسباب الكاملة لتراجع أعداد مبتعثي المملكة إلى أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

الأسباب الكاملة لتراجع أعداد مبتعثي المملكة إلى أمريكا
قالت تقارير أمريكية إن أعداد المبتعثين السعوديين، تراجعت بنسبة 52%، وتعتبر ولاية إيداهو هي الأكثر تأثيرا بذلك.
وأشارت التقارير إلى أن العنصرية وصعوبة الحياة في الولاية كانت أحد أهم العوامل لعدم رغبة الطلاب في الاستمرار في الدراسة في تلك الولاية.
وأضافت أن هناك تراجعاً بصفة عامة في أعداد الطلاب القادمين من الشرق الأوسط، خاصة من المملكة والكويت، حيث غادرت أعداد كبيرة منهم جامعة إيداهو بداية الفصل الدراسي خلال العام الجاري.
وقالت جامعة إيداهو إن أعداد الطلاب المبتعثين من الشرق الأوسط انخفض بنسبة 35%، حيث تراجعت أعداد الكويتيين بنسبة 60% والسعوديين بنسبة تفوق 52%.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 19 ساعة
انا لاأدرى لماذا أصرار الطلاب القادمين من الشرق الأوسط خاصة من المملكة والكويت للدراسة فى أمريكا لديكم مئات الجامعات بدول مثل كندا / أستراليا / ماليزيا / السويد / فنلندا / المانيا حيث الجامعات هناك ذات مستوى دراسى متفوق والدراسة بالانجليزية أيضا ولا توجد عنصرية مثل أمريكا
alfahd42[ عدد التعليقات: 7402 ] نشر منذ 19 ساعة
اسحبو عليهم والدول كثيره
ليبرالي تايب[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 18 ساعة
الحمد لله انهم ادركوا ان المسألة كلها تغريب ليس الا … والجامعات عندنا اكثر من (30) جامعة وبها جميع التخصصات … ويكفينا فساد خلقي واخلاقي ويكفينا تنصر والحاد … الولد او البنت يروح ماشاء الله عليه (دين وخلق) ثم يرجع بعد الدراسة(صايع ضايع) دين ودنيا