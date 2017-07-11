الأسباب الكاملة لتراجع أعداد مبتعثي المملكة إلى أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

قالت تقارير أمريكية إن أعداد المبتعثين السعوديين، تراجعت بنسبة 52%، وتعتبر ولاية إيداهو هي الأكثر تأثيرا بذلك.

وأشارت التقارير إلى أن العنصرية وصعوبة الحياة في الولاية كانت أحد أهم العوامل لعدم رغبة الطلاب في الاستمرار في الدراسة في تلك الولاية.

وأضافت أن هناك تراجعاً بصفة عامة في أعداد الطلاب القادمين من الشرق الأوسط، خاصة من المملكة والكويت، حيث غادرت أعداد كبيرة منهم جامعة إيداهو بداية الفصل الدراسي خلال العام الجاري.

وقالت جامعة إيداهو إن أعداد الطلاب المبتعثين من الشرق الأوسط انخفض بنسبة 35%، حيث تراجعت أعداد الكويتيين بنسبة 60% والسعوديين بنسبة تفوق 52%.