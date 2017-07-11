أمريكا ترفع صادرات النفط الخام لتتجاوز بلدان " أوبك " بحلول عام 2020 - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال تقرير أصدرته ” بيرا إنيرجي ” ، إن الولايات المتحدة سترفع صادراتها من النفط الخام لأربعة أمثال ما هي عليه الآن لتتجاوز معظم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط ” أوبك ” ، حيث يسعى المنتجون في تكساس للحصول على مزيد من العملاء لتسويق إمداداتهم المتزايدة.

وبحسب تحليلات شركة استشارات الطاقة فبحلول عام 2020، ستصل صادرات النفط الخام الأمريكي إلى 2.25 مليون برميل يوميًا، ارتفاعًا من 520 ألف برميل يوميًا خلال 2016، ومقارنة بـ2.1 مليون برميل يوميًا صدرتها الكويت و1.7 مليون برميل يوميًا شحنتها نيجيريا خلال العام الماضي.

وتشير توقعات ” بيرا ” إلى أن أعضاء ” أوبك ” سيواجهون ضغوطًا مستمرة خلال محاولاتهم رفع أسعار النفط من خلال تقليص الإنتاج، وذلك بسبب النمو المتواصل في نشاط قطاع النفط الصخري الأمريكي.

وجاء في التقرير على لسان الرئيس التنفيذي لـ ” بيرا ” ” غاري روس “: إن الولايات المتحدة ستصبح واحدة من أكبر عشر دول مصدرة للنفط في العالم، وبما أنها ليست عضوة في ” أوبك ” وليست ملزمة بالحد من إنتاجها، سيكون لذلك آثار سلبية على جهود المنظمة الساعية وراء تحقيق التوازن بالسوق.