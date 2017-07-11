مواطن يبتكر " مظلة مكيفة " لحجاج بيت الله الحرام - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

من أجل تخفيف آثار الحرارة الشديدة والإجهاد النفسي والبدني على الحجاج، اخترع مهندس سعودي شاب، مظلة مكيفة كي يستفيد منها الحجاج، فيما تكفلت شركة بإنتاج الاختراع وتسويقه قبل بداية موسم الحج.

من جانبه قال المهندس المخترع محمد صائغ، إن المظلة المكيفة التي أطلق عليها اسم ” مظلة مكة ” ، تزن حوالى 610 جرامات فقط، وسهلة الاستخدام، وتملك مروحة تعمل بسرعتين، كما يتم بسهولة توصيلها بأي عبوة مثبتة في المظلة، مع وجود مضخة يدوية لدفع الماء إلى الرشاشات.

وأضاف أن المظلة تعمل لثماني ساعات متواصلة وبالبطاريات العادية، وتتميز بقدراتها العالية على الاقتصاد في استهلاك المياه، ما يجعلها خياراً مثالياً للحجاج والعاملين في موسم الحج.