بالصور.. إحباط تهريب ألماس بـ 2 مليون جنيه في مطار القاهرة الدولي - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية بمطار القاهرة الدولى، اليوم الإثنين، من ضبط راكب أمريكي قادماً من الإمارات حاول تهريب مشغولات ذهبية مرصعة بالألماس، تقدر قيمتها بحوالي ٢ مليون جنيه، بالمخالفة للقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والضرائب.

وتمكن رجال الجمرك من ضبط الراكب أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط الاتحاد من أبوظبى، حيث اشتبهوا في راكب أمريكى من أصل مصرى، قادم من أمريكا ترانزيت أبوظبى، وبتمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY ، تبين وجود طقم ” كوليه ” على شكل ورقة شجر مكون من كوليه وحلق مرصع بالألماس وسلسلة على شكل صليب مرصعة بالألماس مخبأة بين ملابس وهدايا بالحقيبة.