خطيب المسجد الحرام يستقبل ذوي الاحتياجات الخاصة لأداء مناسك العمرة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

استقبل فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح آل طالب, وسعادة مدير إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام راجح الحارثي, أحد ذوي الاحتياجات الخاصة القادمين لأداء مناسك العمرة، وقد رحب به فضيلته في أطهر مكان.

وأكد على تسخير الرئاسة كل إمكاناتها لجميع المسلمين وتهيئ جميع لهم خاصة هذه الفئة الغالية على قلبونا من ذوي الهمم, وذلك تسهيلاً لهم للقيام بعباداتهم بكل يسر وطمأنينة.

وقال الحارثي إنه قد تم تسهيل شعيرة العمرة للزائر العزيز, وذلك ضمن وتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس, ومتابعة نائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ د. محمد الخزيم، وفي نهاية الاستقبال قام فضيلة الشيخ صالح آل طالب بتقديم الهدايا له.