رجل أعمال شهير يسدد 38 مليون ريال في قضية استيلاءه على شارع بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر أنه تم تسعير التعديات الخاصة بأملاك الدولة وفقاً لأسعار الفترة الحالية، كما سيتم وضع فواتير لهذة التعديات تحت رقابة عدة جهات من بينها وزارة المالية وأمانة جدة، لتحديد قيمة الاستفادة خلال العقود الثلاثة الماضية.

ذكرت مصادر مطلعة أن رجل الأعمال الشهير المطالب بتسديد مبلغ ٢٢٦ مليون ريال ،لاستيلائه على شارع داخلي وحديقة بجدة، وضمنها لمنزله منذ ٣٥ عاماً، قد سدد مبلغ ٣٨ مليوناً من الغرامة المفروضة، في حين اعترض على دفع المبالغ المتبقية، بحجة أنها تمثل إيجارات الـ ٣٥ عاماً قيمة الانتفاع من الزوائد والشارع، وما زالت منظورة في المحكمة.

وقالت المصادر إن ” الأمانة ” استعادت الحديقة على الشارع العام، وما زالت تواصل الدعوى؛ لإلزام رجل الأعمال بدفع باقي المبالغ.