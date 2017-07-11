بالصور.. الأمطار تُعطل حركة القطارات في باريس - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

تعطلت حركة قطارات الأنفاق في العاصمة الفرنسية أمس، بسبب هطول الأمطار التي سجلت أعلى معدل على الإطلاق، فيما شهدت مناطق أخرى في وسط غرب البلاد أمطارا تعادل ما قد يهطل في المعتاد خلال شهر يوليو بأكمله.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إن 49.2 مليمتر من الأمطار هطلت خلال ساعة واحدة بين الساعة التاسعة والعاشرة مساء بالتوقيت المحلي (1900:2000 بتوقيت جرينتش). وكان المعدل القياسي السابق لهطول الأمطار الغزيرة على باريس قد سجل في الثاني من يوليو تموز عام 1995 وبلغ وقتها 47.4 مليمتر.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المياه وهي تتدفق على درجات سلم إحدى المحطات وحتى رصيفها فيما تدفقت المياه من سقف محطة أخرى بينما تسلق ركاب الأسوار لتجنب الخوض في المياه.

وأعلنت الهيئة المستقلة للنقل في باريس ” را تي بي ” أن عاصفة عنيفة ضربت باريس في وقت متأخر الأحد استمرت ساعتين وأدت الى إغلاق 15 محطة قطارات انفاق جراء الفيضانات، وعادت حركة المرور إلى طبيعتها صباح الإثنين بعد إعادة فتح محطات المترو.