بالصور .. " صدى " توثق معضلة السقيا في سوق العين والمحافظ يعد بالحل - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور .. ” صدى ” توثق معضلة السقيا في سوق العين والمحافظ يعد بالحل
رفع مجموعة من سكان قرى ” عولاء الغصن – وجره – لبيدة – الشريقي- أسيود ” بمركز سوق العين، التابعة لمحافظة أضم ، بمنطقة مكة المكرمة ، شكواهم ” لصحيفة صدى الإلكترونية” والتي تتمثل من عام ١٤٣٥ في:
أولا/معاناتهم مع مقاول السقيا الذي لا يوفر لهم الماء إلا بعد مطالبات عدة ويشترط العامل أخذ كرتين وثلاثة عكس المتبع الذي يوجب عليه أخذ كرت واحد فقط.
ثانيا/ البعض منهم له أكثر من ستة أشهر لم يصل إليه من السقيا شي .
ثالثا/تعنت بعض العمالة في عدم إيصال الماء إلا بمبلغ (١٠٠أو٢٠٠) يقدره العامل حسب مسافة بيت الشخص بالرغم أن هذا ممنوع.
رابعا/البئر التي يتم التعبئة منها الماء فيها قليل جدا ؛ بالإضافة أنها متسخة جدا جدا وغير صالحة للاستخدام الآدمي.
خامسا/البئر لاتفي بالغرض وذلك لقلة الماء فيها ، حيث أن العمال أحيانا يتخذون ذلك عذرا ، بالرغم من أن العقد يلزمهم بتوفير الماء.
سادساً : أحيانا يقوم بعض العمالة بالتعبئة من المياه الراكدة بالوادي، مما يعد بكارثة صحية.
” صدى ” ومن مبدأ المهنية حضرت ووثقت بالصور شكوى المواطنين .. وعلاوة على ذلك وجدت بين أولئك المشتكين:
من هو أعمى ، ومن يعاني من فشل كلوي، ومن به تخلف عقلي وعدم القدرة على الوقوف أو الجلوس ، كذلك أحدهم يعول بالإضافة إلى أسرته حوالي تسعة عشر يتيما، وكبار السن من الشيوخ والعجائز الذين باتوا تحت رحمة وتعنت أولئك العمالة .
وجميع ماسبق تم احتفاظنا بنسخ من الأوراق التي تثبت ذلك.
كذلك وقفنا بطريقنا على بئر قد حفرت على نفقة الحكومة بمبلغ وقدره …. ولكن المؤسف في الأمر أن الشركة المنفذة له ومنذ حوالي سنتين لم تكمل المشروع ولم تؤمن عليها مضخات أو غيرها، بالإضافة إلى عدم وجود طريق يؤدي إليها.
وبعد أن وقفنا وتأكدنا بأن الشكوى المقدمة إلينا صحيحة ، وتوثيق ذلك.
وبعد ذلك تواصلت الصحيفة مع محافظ محافظة أضم الأستاذ -عبدالرحمن عبدالملك العدواني عارضين عليه ماوجدناه مدعما بالصور .
وبعد أن أسدى شكره ، وعد باتخاذ اللازم حيال الموضوع في القريب العاجل.
متابع بصمت[ عدد التعليقات: 174 ] نشر منذ 21 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله كان الله في عونكم مستحيل الشي هذا يرضي أحد
alfahd42[ عدد التعليقات: 7402 ] نشر منذ 21 ساعة
متاكدين انهم في السعودية
بيلسان[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 21 ساعة
لازم بتدخل من الجهات العلياء والله شي يحز في النفس
alfahd42[ عدد التعليقات: 7402 ] نشر منذ 21 ساعة
المفروض يشال حتى المحافظ مهوب معقوله مايدرون واللي مايدري عن احوال الناس واحتياجاتهم مهوب كفو لها
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 21 ساعة
وعد المحافظ باتخاذ اللازم تكفون ياصدى تابعو الموضوع مالنا الا الله ثم انتم
فهد المتعاني[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 21 ساعة
اتمنى اجاد الحل ؟؟؟؟؟؟
مركز ربوع العين يعاني من تقصير السقيا
متابع بصمت[ عدد التعليقات: 174 ] نشر منذ 21 ساعة
بصراحة الموضوع خطير جدا ومن وجهة نظري لابد من وقوف لجنة مكونة من عدة جهات وأهم شي من وزارة الصحة للكشف عليهم والاطمئنان على حالتهم الصحية.
فهد المتعاني[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 21 ساعة
انا من الناس الذين اعطيتهم كرتين و 200ريال عشان يوصلون الماء لي
بس مع سلمان الحزم وقيادتنا الرشيده ان شاء الله نصل لحل
عاطي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 21 ساعة
نعم نعاني من السقيا والعماله يلعبون بكيفهم ياخذون كرتين وخمسين ولا مية ريال والمتعاقد مع الشركة يسرح ويمرح ولا يدري ماذا يعملون العماله
وكل المتعاقدين صلحتهم فوق كل شي
عاطي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 21 ساعة
مصلحتهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 7402 ] نشر منذ 20 ساعة
ينها عقد المتعاقد فورا ويغير ويوصل الماء للبيوت هذه المفروض اول الاوامر
أبو نايف[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 18 ساعة
* إحلال شباب سعودي بدل السائق الأجنبي للوايتات .
* اخذ تعهد على متعهد السقيا بان الماء صالح للشرب وبصفه دوريه .
* الكشف على الآبار بأرسال عينة مياه لتحليل .
المالكي[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 17 ساعة
وينكم عن المطمر الي في حليه ازعج واذى السكان وينذر بكارثة تسمم بير الاوجام ورغم شكاوي السكان الا ان البلدية والامارة يلتزمون الصمت ومعروف من له مصلحه بذلك
احمد المسعودي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 15 ساعة
اهالي ربوع العين يشكرون صحيفة صدى ويطالبون بتدخل عاجل من هيئة الفساد لطرد هؤلاء العماله الفاسدة ومن عاونهم على ذلك
سامر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 15 ساعة
اقسم بالله شي يقهررر نطالب بالحل
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29300 ] نشر منذ 15 ساعة
الله يعين الاجواد ويهيء لهم من امرهم رشدا ,,
نايف المتعاني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 14 ساعة
نطالب لحل هذي المشكله
فهد عطيوي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 14 ساعة
ويش صار على ٧٠٠٠ سهم سقيا المياه اللي من الجمعية تبرعوا بها في رمضان فاعلي الخير اتمنى ان يتم توزيعها للمستحقين
لا حول ولا قوة الا بالله[ عدد التعليقات: 174 ] نشر منذ 12 ساعة
مدام تبلغ المحافظ فليس له عذر بعد الآن
مياه ملوثة وبشر يعانون فماذا ينتظر
ولا تنسى أيها المحافظ قول النبي صلى الله عليه وسلم :” كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته” فما عذرك عندما تقف بين يدي الله في هؤلاء الذين وليت عليهم واتق دعوة المظلوم.
هلال[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 10 ساعات
اخ فهد انت مطفي النور
٧٠٠٠ سهم بيشترون بها وايت للجمعه وخاص للفقراء السقياء موضوعها غير
صحيح اهل المنطقه يعانون الله يكون في عونهم تشكر الصحيفه على النشر
المتعاني.[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
لابد من محاسبة مدير المياه بأضم حمد الثبيتي فهو يعلم بمعاناتنا ووعدنا بزياره في رجب لحل مشكلتنا وحين اجتمعنا على موعده تفاجأنا أنه سحب علينا وسافر إلى جده فهل يرضيكم هذا والله لو كان مؤدي للأمانة ماسوى اللي سواه
لكن إن شاء الله لن يفلت من فعلته في الدنيا او الآخرة وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل متكاسل