جامعة نجران تعلن آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم الإلكتروني - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

تواصل عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، استقبال طلبات القبول والتسجيل لدرجة البكالوريوس لخريجي المرحلة الثانوية عبر البوابة الإلكترونية للجامعة، ويستمر القبول والتسجيل إلى 8 من شهر ذي القعدة المقبل.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زهير العمري، أن آلية القبول والتسجيل على ثلاثة مراحل بدأت بمرحلة القبول الرئيسي التي تستمر حتى 8 من شهر ذي القعدة المقبل، وستكون المرحلة الثانية للقبول الاحتياطي في العشرين من الشهر نفسه، وستخصص المرحلة الثالثة للقبول الاحتياطي للفصل الدراسي الثاني، مشيراً إلى أن الجامعة حددت مواعيد القبول الإلكتروني لدبلوم التوجيه والإرشاد، والدبلوم العام للتربية، لخريجي وخريجات البكالوريوس، كما استحدثت تخصصات الهندسة الميكانيكية ضمن برامج كلية الهندسة، و طب الطوارئ للبنين ضمن برامج كلية العلوم الطبية التطبيقية.