مقتل 3 من مليشيا الحوثي في هجوم على نقطة تفتيش وسط اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

لقي ثلاثة من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم في هجوم مسلح على نقطة تفتيش تابعة للميليشيا الليلة الماضية بالقرب من مدينة رداع في محافظة البيضاء اليمنية .

وأوضحت وزارة الدفاع اليمنية اليوم أن مسلحين يستقلون دراجة نارية فتحا النيران على عناصر الميليشيا في نقطة حرية شمال شرقي مدينة رداع، مما أدى الى مصرع ثلاثة من الميليشيا.

من جهة أخرى قتل مدني من مديرية الصومعة برصاص قناصة الميليشيا الانقلابية بالمحافظة، أثناء رعيه للأغنام بمنطقة ذي مضاحي بمديرية الصومعة في محافظة البيضاء اليمنية.