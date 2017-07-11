" التخصصات الصحية " تفتح باب التقديم الاستثنائي لاختبارات شهادة الاختصاص - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب التقديم الاستثنائي لاختبار الجزء الأول من شهادة الاختصاص حتى تاريخ 19 شوال 1438هـ.

وأوضحت “الهيئة” أن الاختبار يعطي تقييماً لمستوى المعلومات الأساسية والسريرية ذات الصلة بالاختصاص المطلوبة لمواصلة برنامج التخصص بنجاح، وهو أساس الانتقال من المستوى المبتدئ للمستوى المتقدم، مشيرة إلى أن التقديم يكون عبر الاستمارة الإلكترونية عبر الرابط https://goo.gl/06WxBi.

وأشارت إلى أن متطلبات الجلوس للاختبار، هو أن يكون المتقدم مسجلاً لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأن يكون أكمل تسعة أشهر على الأقل من السنة الأولى من برنامج التدريب بنجاح على أن تكون مجازة من لجنة الإشراف المحلية للتخصص المعني، وأن لا يكون المتقدم استنفد فرص الجلوس للامتحان وهي ثلاث محاولات كحد أقصى، إلى جانب إكمال نموذج طلب دخول الاختبار مع توقيعه من المشرف على التدريب وإرفاقه عبر الاستمارة الإلكترونية.