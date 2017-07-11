جائزة " ديزي " لأفضل ممرض وممرضة في مستشفى الأمل بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حصل مستشفى الأمل بجدة على اعتماد جائزة ديزي الدولية لتكريم الممرضين والممرضات المتميزين.

وتهدف الجائزة إلى إبراز دور التمريض في القطاع الصحي، وتقدير العمل البطولي الذي يقوم به الممرضون والممرضات من مواقع عملهم المختلفة للتخفيف من معاناة المرضى و حصولهم على رعاية متميزة.

ويأتي هذا الاعتماد ليحقق مجموعة من الأهداف التي من شأنها رفع مستوى الأداء وتعزيز قطاع التمريض من خلال دعم الكادر التمريضي وتحفيزهم على بذل مزيد من الجهود لتلبية احتياجاتهم والارتقاء بمهنة التمريض .

يذكر أن جائزة ( ديزي ) عبارة عن برنامج يقوم بمكافأة طاقم التمريض من خلال المهارات الإكلينيكة الفريدة و الرعاية الحنونة المقدمة يومياً من قبلهم .