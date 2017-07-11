إخماد حريق شب بـ 3 مزارع ومنزل في دومة الجندل - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بدومة الجندل من إخماد حريق ضخم شب بثلاث مزارع وأجزاء منزل بحي الحصيباء بمحافظة دومة الجندل.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، المقدم معيش بن نمر الرويلي، أنه تم إبلاغنا مساء أمس يوم الاثنين الموافق عن حادث حريق بعدة مزارع ومنزل بحي حصيباء وعلى الفور تحركت الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول تبين أن الحريق في ثلاث مزارع واحتراق أجزاء من أحد المنازل المجاورة وقد تمت السيطرة على الحريق دون إصابات .

وأضاف أنه قد شارك إخماد الحريق فرق من البلدية ومشروع الري والصرف الزراعي والهلال الأحمر والدوريات الأمنية والمرور.