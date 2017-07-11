بالصور: اختتام بطولة شباب محافظة الحجرة الأولى - صحيفة صدى الالكترونية

حامدالعمري(صدى):

اختتمت مساء البارحة بطولة مجلس شباب محافظة الحجرة الأولى ، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالحجرة ، بمباراة بين فريقي ” تحدي آل صلاح ” و ” الأحلام ” .

حيث عزف السلام الملكي، بعد ذلك أطلق حكم اللقاء ” حسن جمعان الأحمدي ” صافرته معلناً بداية المباراة ، وكعادة المباريات الختامية، فقد بدأت بالهدوء ، بالإضافة إلا حرص وتحفظ كلا الفريقين، ساد الهدوء أجواء المباراة ، وهجمات لم تشكل خطورة تذكر، وكان للكابتن عابد والكابتن رجب الحظ الأكبر في الهجمات الخطيرة، حيث شهدت دقائق هذا الشوط تميز منقطع النظير لهما ، فقد تفننا في تجاوز لاعبي ” الأحلام ” وتوزيع الكرات على زملائهما، ولكنها لم تسفر عن أهداف حتى أعلن حكم المباراة عن نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في استراحة بين الشوطين ،قام راعي المباراة، محافظ محافظة الحجرة الدكتور فيحان حمود العتيبي، وكذلك بتشريف النقيب محمد صالح الزهراني المرافق الخاص لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية. بتكريم اللجان المنظمة، والجهات الإعلامية، والإدارات الحكومية، المشاركة في الدورة.

بعدها استمتع الحضور بانطلاق الشوط الثاني ، في لحظات حماسية ، حتى سنحت الفرصة للكابتن عبدالمحسن العمري من فريق ” آل صلاح ” لتسجيل هدف المباراة الوحيد ، بعد ذلك شهدت نهاية المباراة، هجمات متكررة وخطيرة لفريق الأحلام ولكنها لم تستطع الوصول إلى الشباك، حيث كان الحارس “معيض علي معيض” سدا منيعا متصديا لتلك الكرات، وقد حصد أفضل حارس في البطولة.

بعدها أطلق حكم اللقاء صافرته معلناً نهاية المباراة.

ليتم تتويج البطل ” تحدي آل صلاح ” بكأس البطولة ، والميداليات الذهبية .

بينما حصل فريق ” الأحلام ” على المركز الثاني، والميداليات الفضية.