بالفيديو.. رئاسة الحرمين تكشف حقيقة تجهيز " محشي " بساحات الحرم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، أن مقطع الفيديو المتداول لنساء يقمن بعمل وجبة «محشي» داخل ساحات الحرم المكي، قديم ونشر منذ أكثر من عام.

وشدد على منع الرئاسة لهذه السلوكيات داخل الحرم وساحاته للحفاظ على نظافته وقدسيته، مشيرا إلى أنها تكلف فرقا ميدانية داخل الحرم لمنع دخول الأطعمة والأشربة غير المصرح بها.