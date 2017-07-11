بالفيديو.. رئاسة الحرمين تكشف حقيقة تجهيز " محشي " بساحات الحرم - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. رئاسة الحرمين تكشف حقيقة تجهيز ” محشي ” بساحات الحرم
أكدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، أن مقطع الفيديو المتداول لنساء يقمن بعمل وجبة «محشي» داخل ساحات الحرم المكي، قديم ونشر منذ أكثر من عام.
وشدد على منع الرئاسة لهذه السلوكيات داخل الحرم وساحاته للحفاظ على نظافته وقدسيته، مشيرا إلى أنها تكلف فرقا ميدانية داخل الحرم لمنع دخول الأطعمة والأشربة غير المصرح بها.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17204 ] نشر منذ 22 ساعة
مقطع قديم اجل🤔
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 21 ساعة
الله أكبر “محشى” داخل ساحات الحرم المكي !!!!
alfahd42[ عدد التعليقات: 7402 ] نشر منذ 21 ساعة
جراهم الله خير
alfahd42[ عدد التعليقات: 7402 ] نشر منذ 21 ساعة
مجهوداتهم لاينكرها الا جاحد