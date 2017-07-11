بالفيديو.. مصير القائد الذي تعرض لحادث اصطدام عنيف بطريق عرفات - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مصير السائق الذي تعرضت مركبته لحادث اصطدام مروع بعامود إنارة بطريق عرفات جنوب الرياض.

وأظهر الفيديو، تحطم السيارة بالكامل جراء الاصطدام العنيف، إلا أن سائقها ظل على قيد الحياة ولم يصب بمكروه سوى بعض الإصابات الطفيفة.