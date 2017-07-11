بالفيديو.. مصير القائد الذي تعرض لحادث اصطدام عنيف بطريق عرفات - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مصير القائد الذي تعرض لحادث اصطدام عنيف بطريق عرفات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مصير السائق الذي تعرضت مركبته لحادث اصطدام مروع بعامود إنارة بطريق عرفات جنوب الرياض.
وأظهر الفيديو، تحطم السيارة بالكامل جراء الاصطدام العنيف، إلا أن سائقها ظل على قيد الحياة ولم يصب بمكروه سوى بعض الإصابات الطفيفة.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17204 ] نشر منذ 22 ساعة
أصلآ مثل هالقائد المتهور
هو يحس أنه انخلق علشان. يذبح الناس بتهورة وطيشه
مو علشان يموت هو.
الحل الوحيد هو رفع اسعار الطاقة لأعلى مستوياتهاخاصةالبنزين
وبذن الله تخف الحوادث لأن السرعة الزايدة تستهلك وقود اكثر
ومعد بيكون في سرعااات زايدة وبتخف الحوادث المميته
انسان[ عدد التعليقات: 751 ] نشر منذ 22 ساعة
بسبع ارواح
ول
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4561 ] نشر منذ 22 ساعة
الأخ انسان اتقي الله فيما تقول لا يحصل لك ماحصل له وتروح فيها وتفقد حياتك هو الله كتب له عمرأ جديد يكون له درس وعضه الله يهديك يا اخي لا اله الا الله
عبدالله[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 22 ساعة
شبعان يا القرني قروش ما عندك مشكلة اذا رفعوا أسعار الطاقة
alfahd42[ عدد التعليقات: 7402 ] نشر منذ 21 ساعة
الله يهديه ويشفيه
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17204 ] نشر منذ 21 ساعة
ياعبدالله
الخطوط صبغت بلون الدم
الى متى يااخوان
حن نحتل المراتب الاولى ف العالم لوفيات الحوادث
يعني بالله منتو شايفين الاستهتار يوميآ
كلن دق سلف موترة وطلع يأذي خلق الله فالشوارع
سرعه وتفحيط وتنطيل وتكبيس بالأنوار
مايبي احد يمشي قدامه ولايتعداه
وهواااش ومضارب
معد تفرق بينه وبين الحيوان
حليل وش زينه من يمسك الطارة يتحول وحش
كم اسر فقدت معيلها
وكم حرمه ترملت
وكم اطفال تيتموا
ليش ماسألتوا نفوسكم ليش.
البنزين رخيص
والتأمين يدفع التكاليف
وبابا وماما يجيبو سيارة بدال الأولة
ومحترف ومغترف
وووووووووووووو
والله لو صار فل التانكي ب٢٠٠ ولا٣٠٠ريال
معد تشوف العباطه والأستهتار فالخطوط
يصير الواحد يحسب للروحه والجيه الف حساب
وبتتذكرون كلامي بعدين.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17204 ] نشر منذ 21 ساعة
انا معندي مشكلة ادفع فاللتر الواحدعشرين ريال
بس اطلع وانا مستأمن على نفسي من هالمتهورين
ضربت توطيت بكمن بطن
لعن ابوخيرهم
ومافي فايدة
كل ماهجدت واحد طلع بداله عشرة
لكن لاصار البنزين غالي
وتطلع تشوف المتهورين الي ماخذ مصروفه من ماما وبابا ماشي ٨٠ك
ويحسب حساب كل شي
وبتشوف رب الاسرة يرجع لبيته وعياله وهو بخير وسلامة
وتشوف كلن ملتزم بمسارة
بتعرف النعمة الي انعم بها الله عليك
وبعدين حتى لو ارتفع السعر وين بتروح الدراهم
راجعه منك ولك يامواطن.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7402 ] نشر منذ 21 ساعة
بس لاتفكر في نفس وتنسى غيرك
فيه ناس اذا بيدفع عشرين ريال للتر بيمشي على رجوله
نكون واقعيين مسئولية قيادة الاطفال والورعان مشتركة بين ولي الامر والدوله
ولي الامر يحاسب ابنه ويمنعه من القياده قبل الوقت المسموح فيه وقبل يمسك عقله
والدولة الضرب بيد من حديد على من يتساهل في اعمار الناس ويلعب بالسياره
alfahd42[ عدد التعليقات: 7402 ] نشر منذ 21 ساعة
تصحيح نفسك
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17204 ] نشر منذ 21 ساعة
ياالفهد
هذا شي نشوفه ميحتاج احد يعلمنا
تجي تنصح الولد يقول معليك سواق طارة انا
والي يقولك الدية فالدروج
والي يقولك عندي واسطة
قسم بالله هذا الي صاير
ويوم تجي تتكلم مع ابوه
يرد عليك من راس خشمه واعوذ بالله من الحسد
وولدي احسن واحد فالحارة
ووووووووو
صدقوني ياعالم
انا ماافرق بين الدواعش والمتهورين الطايشين
الي اتخذوها مهنة بشكل يومي
اللهم الدواعش يقتلون الناس بأسم الهمجية والتخلف
وهذيلن يقتلون الناس بأسم سواق طارة ومحترف وبالخطاء
بعدين لاطلع قريب لك ولاصديق
ورجع لك خبرةالله لايقولها لاقريب ولالبعيد
وقالولك راعي حمضيات محترف طمره من على كبري
وشفت الحرمه تبكي لانها ترملت
وشفت العيال يتيتمون
بتعرفون حجم المآساة الي حن فيها.