جمعية الكشافة تعقد اجتماعا تنسيقياً لمعسكرات الخدمة العامة في الحج - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تعقد جمعية الكشافة العربية السعودية، الأحد المقبل، اجتماعا تنسيقيا لمشرفي الجوالة في الجامعات بالمملكة، وفي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وفي لجان التنمية الاجتماعية الأهلية، ونادي الجمعية، لبحث الاستعدادات لمعسكرات الخدمة العامة التي تقيمها الجمعية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك بمقر الجمعية في الرياض.

وأوضح قائد عام المعسكرات الدكتور صالح بن رجاء الحربي أن الاجتماع يندرج في إطار استعدادات الجمعية لتلك المعسكرات حتى تكون جاهزة وفق الخطط المرسومة ومنطلقاً للخدمات الجليلة التي ستقدمها الكشافة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأشار الحربي إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من النقاط، التي ستكون منطلقاً لتحقيق أهداف المعسكرات، بتقديم خدمة أفضل لحجاج بيت الله الحرام وإظهار الصورة المشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء، وتأكيد روح العمل التطوعي والانتماء الوطني لدى العاملين في تلك المعسكرات وفق رؤية أساسها الإخلاص وسمتها الإتقان ومنهجها التربية.