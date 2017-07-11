أهالي القطيف يشيعون جثمان المبتعث " آل حمزة " - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

شيع العشرات من أهالي القطيف، جثمان المبتعث حسين آل حمزة، وووُري الجثمان الثرى بمقابر القطيف.

ولقى «آل حمزة»- 24 عاما- مصرعه، إثر تعرضه لحادث دهس بولاية بورتلاند الأمريكية مطلع الأسبوع الماضي.

وكلفت سفارة المملكة في واشنطن محامياً لمتابعة القضية التي تنظر أمام القضاء الامريكي.

وقال المحامي الموكل من قِبل سفارة المملكة، إن السائق الأمريكي اعترف أمام المحكمة خلال جلسة الجمعة الماضي بتعمده دهس الفقيد.

وأضاف أن التحاليل المخبرية أثبتت عدم قيادته تحت تأثير المسكِر وأنه كان يقود وهو في كامل وعيه.