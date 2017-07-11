⁠⁠⁠⁠⁠جامعة طيبة بالمدينة تطلق برنامجاً صيفياً للشباب - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أطلقت جامعة طيبة بالمدينة المنورة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب أول أمس، برنامجاً صيفياً بعنوان ” شباب طيبة ” ، يهدف إلى تقديم فعاليات وأنشطة ترفيهية خلال إجازة الصيف لفئة الأشبال والفتيات والشباب.

وأوضح عميد شؤون الطلاب معتاد الحربي أن البرنامج الذي يستمر خمسة أسابيع، سيشمل عدة مسارات منها المسار الترفيهي والتطوعي والسياحي والمسار التقني والمهارات، إضافة إلى فعاليات عامة منها برنامج الفروسية وتحدي قيمز والبازار الشعبي وأدوات التعلم ومرشد آثار المدينة المنورة، مبينًا أن العمادة تشهد إقبالا على البرنامج الصيفي من مختلف الأعمار إذ ترحب العمادة بجميع أبنائها الطلاب والطالبات الراغبين في المشاركة وشغل أوقاتهم بالنافع وتنمية المهارات لديهم، مفيداً أن العمادة خصصت كادراً وظيفيا لتدريب المسجلين في البرنامج.

وعد البرنامج حدثاً تعليميا ترفيهيا يسعى لربط الطلبة بالمجتمع وتنمية مواهبهم وربط الطلبة بالتقنية وتزويدهم بالمهارات الشخصية.

وأفاد الدكتور الحربي أن البرنامج يشهد دعماً غير محدود من معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني الذي وقف على جميع الاستعدادات ومتابعة المهام الموكلة لأعضاء البرنامج ومن أهمها التجهيزات الفنية والإدارية والبرامج العلمية والترفيهية وغيرها من الأنشطة التي من المنتظر أن تثري الطلبة المشاركين في البرنامج للوصول إلى كل ما من شأنه تحقيق أعلى درجات الاستفادة من البرنامج.