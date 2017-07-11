بالصور.. " عربي 21 " تعترف بدعم قطر في انتهاك جديد لاتفاق الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

اعترف رئيس تحرير صحيفة ” عربي 21 ” فراس أبو هلال، بتلقيه تبرعات من دولة قطر، لدعم الصحيفة التي تهتم بنشر الفوضى في المملكة ومصر ودول الخليج.

وقال فراس أبو هلال، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” يعيبون على عربي21 أنه يقبل تبرعات من دولة قطر وهذا فخر لنا ولا ننكره “، مضيفا أنه سيواصل حملته ضد دول المقاطعة وهي الممكلة والامارات ومصر والبحرين.

ويعد ذلك انتهاكا لاتفاق الرياض عام 2013 وآليته التنفيذية عام 2014، حيث جاء ضمن الوثائق المسربة التي وقعت عليها أمير قطر تميم بن حمد، حذر دعم أي وسيلة إعلامية تسئ لدول مجلس التعاون الخليجي.

وجاء ضمن الوثائق المسربة: ” ثالثاً: عدم إيواء أو توظيف أو دعم – بشكل مباشر أو غير مباشر – في الداخل أو الخارج أي شخص أو أي وسيلة إعلامية ممن له توجهات تسيء إلى أي دولة من دولة مجلس التعاون، وتلتزم كل دولة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية والقضائية بحث من يصدر عن هؤلاء من تجاوز ضد أي دولة أخرى من دول مجلس التعاون لدولة الخليج العربية، بما في ذلك محاكمته، وأن يتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام “.





