بالصور.. " عربي 21 " تعترف بدعم قطر في انتهاك جديد لاتفاق الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. ” عربي 21 ” تعترف بدعم قطر في انتهاك جديد لاتفاق الرياض
اعترف رئيس تحرير صحيفة ” عربي 21 ” فراس أبو هلال، بتلقيه تبرعات من دولة قطر، لدعم الصحيفة التي تهتم بنشر الفوضى في المملكة ومصر ودول الخليج.
وقال فراس أبو هلال، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” يعيبون على عربي21 أنه يقبل تبرعات من دولة قطر وهذا فخر لنا ولا ننكره “، مضيفا أنه سيواصل حملته ضد دول المقاطعة وهي الممكلة والامارات ومصر والبحرين.
ويعد ذلك انتهاكا لاتفاق الرياض عام 2013 وآليته التنفيذية عام 2014، حيث جاء ضمن الوثائق المسربة التي وقعت عليها أمير قطر تميم بن حمد، حذر دعم أي وسيلة إعلامية تسئ لدول مجلس التعاون الخليجي.
وجاء ضمن الوثائق المسربة: ” ثالثاً: عدم إيواء أو توظيف أو دعم – بشكل مباشر أو غير مباشر – في الداخل أو الخارج أي شخص أو أي وسيلة إعلامية ممن له توجهات تسيء إلى أي دولة من دولة مجلس التعاون، وتلتزم كل دولة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية والقضائية بحث من يصدر عن هؤلاء من تجاوز ضد أي دولة أخرى من دول مجلس التعاون لدولة الخليج العربية، بما في ذلك محاكمته، وأن يتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام “.
عبدالله[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 23 ساعة
لاسف هذا الي نجنيه من ان ندخل الخونه العرب بلادنا ونعطيهم قرار وهم زبالة في بلدانهم ومطرودييين اغلبهم
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17204 ] نشر منذ 22 ساعة
أهم مافي الأمر إن الأحداث هذي كشفت لنا ناس كنا مخدوعين فيهم
مندسين ومعرفات زائفة
وحاقدين واخونجيين
ماكنا نشك فيهم ولا للحظة وحدة
فعلا رب ضارة نافعه.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4561 ] نشر منذ 22 ساعة
غدأ ستجف منابع الدعم بعدها تهلك ياهلال طيب يا رئيس تحرير صحيفة ” عربجي 21 ”
alfahd42[ عدد التعليقات: 7402 ] نشر منذ 22 ساعة
كلاب وتجمعت ولقت من يحذف لها العظم
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 20 ساعة
موظفين الصحف وجميع الأجهزة الأعلامية المفروض ينتمون للدولة التي تصدر منها
الفئات الخارجة عن القانون يستغلون هذه النقطة اعلاميا للترويج لسمومهم
وخير دليل الصحافة القطرية