 بالفيديو.. فك ورقة بها طلاسم سحرية معقودة بستارة الكعبة - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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بالفيديو.. فك ورقة بها طلاسم سحرية معقودة بستارة الكعبة

بالفيديو.. فك ورقة بها طلاسم سحرية معقودة بستارة الكعبة
طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة فك ورقة معقودة بخيط داخل ستارة الكعبة المشرفة، مكتوبا فيها طلاسم سحرية.
وأظهر الفيديو، شخصا مجهولا يقص خيوطا في الجزء السفلي من ستارة الكعبة ويخرج من داخلها ورقة صغيرة، وسمع صوت أحد الأشخاص يقول إن بها عبارات سحر وشعوذة.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1697 ] نشر منذ 23 ساعة

حط على الرف , هل تعتقدون ان المسأله سايبه لا حسيب ولا رقيب , الحرم كله مراقف على مدار الساعة وبكل الوسائل ورغم الزحام الشديد حول الكعبة فهناك من يراقب مثل هذه الامور هذا الفديو مفبرك ناس ماعندها ذمة ولا ضمير .

[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 22 ساعة

اللهم انا نعوذ بك من شرهم

[ عدد التعليقات: 400 ] نشر منذ 20 ساعة

لازم يوضح حقيقة هذا المقطع اذاكان صحيح اين رجال الامن المتواجدين في هذا المكان هذا عمل ياخذ وقت ماهو بالسهولة فيها تخييط انا اشك فى صحة هذا المقطع

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