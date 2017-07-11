بالفيديو.. فك ورقة بها طلاسم سحرية معقودة بستارة الكعبة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة فك ورقة معقودة بخيط داخل ستارة الكعبة المشرفة، مكتوبا فيها طلاسم سحرية.

وأظهر الفيديو، شخصا مجهولا يقص خيوطا في الجزء السفلي من ستارة الكعبة ويخرج من داخلها ورقة صغيرة، وسمع صوت أحد الأشخاص يقول إن بها عبارات سحر وشعوذة.