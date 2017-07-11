بالفيديو.. فك ورقة بها طلاسم سحرية معقودة بستارة الكعبة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. فك ورقة بها طلاسم سحرية معقودة بستارة الكعبة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة فك ورقة معقودة بخيط داخل ستارة الكعبة المشرفة، مكتوبا فيها طلاسم سحرية.
وأظهر الفيديو، شخصا مجهولا يقص خيوطا في الجزء السفلي من ستارة الكعبة ويخرج من داخلها ورقة صغيرة، وسمع صوت أحد الأشخاص يقول إن بها عبارات سحر وشعوذة.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17204 ] نشر منذ 24 ساعة
والغبي الي مسوي الطلاسم
ماشاف يحطها غير ف ستار الكعبة🤔
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17204 ] نشر منذ 24 ساعة
بعدين شلون وصل لداخل ستار الكعبة ويربط على كيفة
أنا وآنا جار الكعبة مني قادر اوصل ولا وصلت فبعد تعب
وهذا مربطها وموزيها زين بعد
يعني هذا واحد قريب🤔
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1697 ] نشر منذ 23 ساعة
حط على الرف , هل تعتقدون ان المسأله سايبه لا حسيب ولا رقيب , الحرم كله مراقف على مدار الساعة وبكل الوسائل ورغم الزحام الشديد حول الكعبة فهناك من يراقب مثل هذه الامور هذا الفديو مفبرك ناس ماعندها ذمة ولا ضمير .
طط[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 22 ساعة
اللهم انا نعوذ بك من شرهم
يحي الشديدي تبوك[ عدد التعليقات: 400 ] نشر منذ 20 ساعة
لازم يوضح حقيقة هذا المقطع اذاكان صحيح اين رجال الامن المتواجدين في هذا المكان هذا عمل ياخذ وقت ماهو بالسهولة فيها تخييط انا اشك فى صحة هذا المقطع