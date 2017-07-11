" كريم ": أبوابنا مفتوحة لذوي الاحتياجات الخاصة للعمل كسائقين - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قال مدير عام شركة “كريم” في جدة هاشم لاري، إن الشركة تفتح أبوابها لذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في العمل معها كسائقين بمختلف مناطق المملكة.

وأضاف لاري، أن الشركة ليس لديها مانع في توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة طالما لا تؤثر إعاقتهم على قيادة السيارة، موضحا أن الشركة تضع لوحات على سيارات سائقيها من ذوي الاحتياجات الخاصة توضح أنهم يعانون من إعاقة معينة، وفقا لصحيفة “عين اليوم”.

وأوضح لاري أن قضايا التحرش لدى فريق العمل التابع للشركة نادرة، وأن إدارة الشركة توقف مباشرة أي سائق يتهم في قضية تحرش، إلى حين انتهاء التحقيق معه من الجهة المختصة، ولا يمكنه العودة للعمل في “كريم” إذا ثبتت بحقه التهمة.