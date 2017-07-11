حقيقة فرض رسوم على الشركات المنظمة لرحلات حجاج الداخل - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشف مصدر بوزارة الحج والعمرة، حقيقة ما تم تداوله حول فرض رسوم على الشركات المنظمة لرحلات حجاج الداخل لهذا العام، وإلزامها بدفع مبلغ كضمان عن كل حاج.

وأكد المصدر، أن ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح، موضحا أن ما تم الإعلان عنه يتضمن حجز 20 % من دخل الشركات لضمان عودة المبالغ للحجاج الذين تراجعوا عن حجوزاتهم عبر المسار الإلكتروني وضمان حقوقهم وحقوق الحملات، مضيفا أن تلك المبالغ ستوضع في حساب خاص، وسيتم إرجاعها للأفراد الذين يلغون حجوزاتهم بشكل فوري إلى حساباتهم البنكية، وفقا لصحيفة الوطن.