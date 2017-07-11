الوقداني يوضح مراحل تطوير سجاد المسجد الحرام - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أوضح مدير إدارة النظافة والفرش بالمسجد الحرام المهندس محمد الوقداني، أن تطوير السجاد بالمسجد الحرام يتم على عدة مراحل من حيث التصنيع والجودة والحرص على التعاون مع أفضل وأرقى المصانع عالميا.

وأكد الوقداني أن عدد السجاد المستخدم في فرش المسجد الحرام وساحاته يصل إلى 25 ألف سجادة، مبينا أن إدارة النظافة والفرش بالمسجد الحرام تشرف بشكل مباشر على خدمات السجاد بكل تفاصيله؛ حيث تتولى مسؤولية كنسه وتعطيره، إلى جانب تغيير السجاد في المسجد الحرام 5 مرات في السنة.

وأضاف الوقداني أن المرحلة الأولى لفرش السجاد بالمسجد الحرام كانت في عام 1402 ه حتى عام 1409 ه، وتم استيراد السجاد آنذاك من بلجيكا، والمرحلة الثانية بدأت من عام 1409هـ حتى عام 1416هـ وتم استيراده من ألمانيا، والمرحلة الثالثة بدأت من عام 1416هـ حتى عام 1420هـ وتم استيراده من لبنان، والمرحلة الرابعة بدأت من عام 1420هـ حتى عام 1434هـ وهي مرحلة إنتاج، والمرحلة الخامسة منذ عام 1434هـ وحتى الآن، وتميزت بالسجاد الأخضر وليس الأحمر كما كان في السابق، وهي مرحلة إنتاج سعودي.